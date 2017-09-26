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В Иране завели уголовное дело на создателя соцсетей ВКонтакте и Telegram ({{commentsTotal}})

За рубежом
Основатель сервиса Telegram Павел Дуров.
Основатель сервиса Telegram Павел Дуров. Автор: Reuters/Scanpix
За рубежом

Иранские власти завели уголовное дело в отношении основателя социальных сетей ВКонтакте и Telegram Павла Дурова в связи с использованием мессенджера Telegram для совершения различных преступлений, в том числе терактов.

Об этом во вторник, 26 августа, сообщило российское государственное телевидение со ссылкой на иранское агентство ISNA. 

Помимо предоставления услуг террористам, Дурову вменяется в вину, что его мессенджер используется при организации контрабанды наркотиков и торговле людьми.

В своем аккаунте в Twitter Дуров написал, что удивлен шагом Ирана. По его словам, в мессенджере регулярно блокируется контент, имеющий отношение к терроризму и порнографии, в том числе и в Иране. По мнению основателя Telegram, реальные причины возбуждения против него уголовного дела – иные.

Павла Дурова неоднократно обвиняли в том, что посредством его детища беспрепятственно общаются террористы.

Так, в конце июня 2017 года Федеральная служба безопасности РФ заявила, что организаторы теракта в петербургском метро использовали мессенджер при подготовке взрыва. В ФСБ добавили, что террористы в России связываются с зарубежными кураторами именно при помощи Telegram.

Telegram является бесплатным кроссплатформенным мессенджером для смартфонов и других устройств, позволяющий обмениваться текстовыми сообщениями и медиафайлами различных форматов. Используются проприетарная серверная часть c закрытым кодом, работающая на мощностях нескольких компаний США и Германии, финансируемых Павлом Дуровым в объеме порядка 12 млн долларов США ежегодно, и несколько клиентов с открытым исходным кодом, в том числе под лицензией GNU GPL.

Редактор: Андрей Крашевский



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