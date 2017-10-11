Мать ученика нарвской школы: после экскурсии детей возили голосовать за директора

Об этом заявила мать одного из учащихся школы, запись интервью с которой оказалась в распоряжении "Актуальной камеры".

В интервью женщина рассказывает о телефонном звонке ребенка из экскурсионного автобуса и последовавших за этим событиях.

"Нас сейчас везут в Narva Vesi на автобусе, а затем развозят на машине на выборы. Их делили на подгруппы и по три-четыре человека. Кто-то, например, живет в районе 11-й школы, и принадлежат тому участку, значит, на этой машине они едут туда. Вот это вот продолжалось по времени в течение дня. Их возили, и голосовали за директора", - сказала женщина.

Также в записи говорится о предвыборной агитации на уроках в течение двух недель и давлении на учащихся со стороны администрации.

По словам директора Нарвской школы для взрослых Елены Каврус, ей ни о чем подобном не известно. "Такую информацию я не имею. Я ее отрицаю и это невозможно - повлиять на выбор взрослых учеников. В нашей школе учатся взрослые ученики, от семнадцати до пятидесяти лет, и влиять на их выбор мы не можем", - сказала Каврус.

Из Нарвы ранее уже поступали сообщения о целом ряде нарушений на муниципальных выборах 2017 года. Так, экскурсии для гимназистов на Narva Vesi проводил баллотирующийся по списку центристов депутат нарвского горсобрания Алексей Воронов. Руководитель Нарвской больницы Олев Силланд (тоже баллотирующийся от Центристской партии) собирал у подчиненных подписи в свою поддержку, а на одном из избирательных участков в Нарве были замечены люди, у которых на руке или на бумажке был записан номер баллотирующейся от центристов Елены Пахомовой.

Директор Нарвского колледжа Тартуского университета Кристина Каллас назвалу идущую в Нарве предвыборную борьбу нечестной.