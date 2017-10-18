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Парламент Эстонии приступает к обсуждению госбюджета на 2018 год ({{commentsTotal}})

Эстония
Пояснительная записка к проекту госбюджета занимает свыше 300 страниц формата А4.
Пояснительная записка к проекту госбюджета занимает свыше 300 страниц формата А4. Автор: ERR
Эстония

В среду, 18 октября, на первое чтение в Рийгикогу поступит проект государственного бюджета на 2018 год.

Доходы и расходы госбюджета Эстонии на 2018 год превысят 10 млрд евро - данный объем станет рекордным за всю историю государства. При этом бюджет по-прежнему будет дефицитным: его расходы составят 10,5 млрд евро при доходах в 10,2 млрд.  

По словам премьера Юри Ратаса, при верстке бюджета были учтены следующие основные приоритеты: увеличение численности населения Эстонии, повышение благосостояния и сплоченности жителей, поощрение экономического роста, а также укрепление безопасности. 

В коалиции подчеркивают, что ставка необлагаемого налогом минимума поднимется до 500 евро, что приведет к росту зарплат низкооплачиваемых работников на 15%.

Зарплатный фонд работников, получающих оклады из госбюджета, увеличится на 2,5%. Продолжит государство вкладывать и в оборону - затраты на эту сферу составят 2,11% от ВВП. 

Оппозиционные партии указывают на опасность перегрева экономики и призывают правительство одуматься и начать откладывать резервы.

Редактор: Сергей Михайлов

госбюджетпервое чтение


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