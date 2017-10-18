Парламент Эстонии приступает к обсуждению госбюджета на 2018 год

В среду, 18 октября, на первое чтение в Рийгикогу поступит проект государственного бюджета на 2018 год.

Доходы и расходы госбюджета Эстонии на 2018 год превысят 10 млрд евро - данный объем станет рекордным за всю историю государства. При этом бюджет по-прежнему будет дефицитным: его расходы составят 10,5 млрд евро при доходах в 10,2 млрд.

По словам премьера Юри Ратаса, при верстке бюджета были учтены следующие основные приоритеты: увеличение численности населения Эстонии, повышение благосостояния и сплоченности жителей, поощрение экономического роста, а также укрепление безопасности.

В коалиции подчеркивают, что ставка необлагаемого налогом минимума поднимется до 500 евро, что приведет к росту зарплат низкооплачиваемых работников на 15%.

Зарплатный фонд работников, получающих оклады из госбюджета, увеличится на 2,5%. Продолжит государство вкладывать и в оборону - затраты на эту сферу составят 2,11% от ВВП.

Оппозиционные партии указывают на опасность перегрева экономики и призывают правительство одуматься и начать откладывать резервы.