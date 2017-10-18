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Концентрация пыли в воздухе во вторник втрое превысила норму ({{commentsTotal}})

Эстония
Таисия Дмитриева
Эстония

Содержание мелких частиц в воздухе в Эстонии во вторник в три раза превысило норму. Причиной загрязнения и аномальной темноты синоптики назвали пожары в Португалии и принесенную пыль из Сахары, а по мнению врачей кратковременное загрязнение атмосферы не представляет угрозы для человека.

Об этом в среду, 18 октября, сообщила "Актуальная камера".

"Показания по количеству микрочастиц в воздухе не превысили цифры, которые мы, например, получаем в холодное время года в тех районах, где преобладает печное отопление. Но, да, вчерашние цифры были выше, чем обычные средние показания", - сказал руководитель отдела Центра исследований окружающей среды Эрик Тейнемаа.

Он отметил, что никаких других токсичных газов в воздухе замечено не было. Угроза для человека от высокой концентрации микрочастиц может возникать, если такое явление происходит в течение целого года, хотя иногда даже кратковременные явления могут отразиться на здоровье подверженного им человека.

"Концентрация этих частиц была довольно низкая, чтобы вызвать эти проблемы. В теории, конечно, проблемы со здоровьем, связанные с запылением, могут быть. В первую очередь, это раздражение слизистых оболочек глаз и рта, это может быть проблема с кожей, возможно нарушение дыхания у больных, например, астмой", - пояснил семейный врач Константин Иванов.

Врач подчеркнул, что зафиксированное 17 октября загрязнение воздуха подобными проблемами со здоровьем не угрожает.

Напомним, что накануне около 13:00 в Таллинне внезапно стемнело - небо покрылось свинцовыми тучами, местами наблюдалась молния. По фотографиям со спутников было видно, что до Эстонии дошел дым и копоть пожаров в Португалии и пыль из пустыни Сахара.

Редактор: Андрей Крашевский



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