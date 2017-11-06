Гликман: ​​запрет на курение в тюрьмах противоречит конституции

По словам присяжного адвоката Леона Гликмана, введенный в октябре в эстонских тюрьмах запрет на курение противоречит конституции.

"Как некурящий, я считаю, что запрет на курение является неконституционным в случае задержанного лица. Цель предварительного заключения заключается в том, чтобы избежать совершения новых преступлений. В отличие от наркотиков курение не влияет на поведение человека", - сказал Гликман изданию Eesti Päevaleht.

По его словам, такая мера является жестокой, поскольку прекращение курения вызывает страдания людей.

"Проводимая в Эстонии в последняя время патерналистская политика Эстонии создает впечатление, что организм и здоровье человека принадлежит государству, которое лучше знает, что для них хорошо", - отметил адвокат.

"Я считаю, что полный запрет на курение также является неконституционным и для осужденных лиц, поскольку нет никаких разумных оснований для такого ограничения", - добавил Гликман.

По мнению Гликмана, конечно, ограничение на курение оправдано для защиты здоровья других людей, поэтому можно запретить курить в непредназначенных для этого местах.

"Но нет никаких веских оснований для запрета курения на открытом воздухе", - считает Гликман.