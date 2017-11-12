Отцом года в Эстонии стал житель Ида-Вирумаа Меэлис Сибритс

Эстонский Cоюз женщин Эстонии в воскресенье, 12 ноября, присудил звание "Отец года" Меэлису Сибритсу. Вместе со своей супругой он вырастил шестерых детей - четырех дочерей и двоих сыновей.

На торжественном мероприятии в Концертном зале "Эстония" президент Союза женщин Сийри Овийр от имени организации объявила, что звание "Отец года" в этом году присуждается Меэлису Сибритсу, проживающему в деревне Аа волости Люганузе Ида-Вируского уезда.

По ее словам, Сибритс - это рабочий с золотыми руками.

По словам самого Меэлиса Сибритса, получить данный титул - большая для него часть.

Союз женщин Эстонии присуждает титул "Отец года" с 1998 года.

Титула "Отец года" может быть удостоен гражданин Эстонии, в чьей семье растут не менее двух детей и кто является примером для общества как на профессиональном поприще, так и как прекрасный семьянин.

Титула "Отец года" ранее удостаивались:

1998 – хуторянин Эдуард Яансен из волости Сауга в Пярнумаа

1999 – проректор Таллиннской высшей технической школы Энно Ленд

2000 – хранитель эстонской культуры Антс Тауль из Рийдая в Валгамаа

2001 – начальник Ярвамааского отделения Кайтселийта Ааре Кабел

2002 – художественный руководитель Национальной оперы "Эстония" Аарне Микк

2003 – канцлер Министерства образования и науки Яан Каллас

2004 – председатель уездного правления Кехтна Мярт Рийсенберг

2005 – работник института экспериментальной биологии Харку Яан Сильд

2006 – тренер по легкой атлетике Мехис Виру

2007 – актер, постановщик и преподаватель Лембит Петерсон

2008 – автор идеи монумента Эстонской матери и восьми книг Ханс Сиссас

2009 – эстонский художник, политик, карикатурист и основатель "Народного фронта" Хейнц Валк

2010 – мэр Тарту Урмас Круузе

2011 – дирижер и музыкальный педагог Ааво Отс

2012 - врач Ральф Алликвеэ

2013 - доктор философии Алдо Калс

2014 - командир самолетной эскадрильи авиаотряда Департамента полиции и погранохраны, подполковник Валерий Кутузов

2015 - бывший старейшина волости Колга-Яани Калеви Каур

2016 - главный тренер сборной Эстонии по баскетболу Тийт Сокк