Отцом года в Эстонии стал житель Ида-Вирумаа Меэлис Сибритс ({{commentsTotal}})
Эстонский Cоюз женщин Эстонии в воскресенье, 12 ноября, присудил звание "Отец года" Меэлису Сибритсу. Вместе со своей супругой он вырастил шестерых детей - четырех дочерей и двоих сыновей.
На торжественном мероприятии в Концертном зале "Эстония" президент Союза женщин Сийри Овийр от имени организации объявила, что звание "Отец года" в этом году присуждается Меэлису Сибритсу, проживающему в деревне Аа волости Люганузе Ида-Вируского уезда.
По ее словам, Сибритс - это рабочий с золотыми руками.
По словам самого Меэлиса Сибритса, получить данный титул - большая для него часть.
Союз женщин Эстонии присуждает титул "Отец года" с 1998 года.
Титула "Отец года" может быть удостоен гражданин Эстонии, в чьей семье растут не менее двух детей и кто является примером для общества как на профессиональном поприще, так и как прекрасный семьянин.
Титула "Отец года" ранее удостаивались:
1998 – хуторянин Эдуард Яансен из волости Сауга в Пярнумаа
1999 – проректор Таллиннской высшей технической школы Энно Ленд
2000 – хранитель эстонской культуры Антс Тауль из Рийдая в Валгамаа
2001 – начальник Ярвамааского отделения Кайтселийта Ааре Кабел
2002 – художественный руководитель Национальной оперы "Эстония" Аарне Микк
2003 – канцлер Министерства образования и науки Яан Каллас
2004 – председатель уездного правления Кехтна Мярт Рийсенберг
2005 – работник института экспериментальной биологии Харку Яан Сильд
2006 – тренер по легкой атлетике Мехис Виру
2007 – актер, постановщик и преподаватель Лембит Петерсон
2008 – автор идеи монумента Эстонской матери и восьми книг Ханс Сиссас
2009 – эстонский художник, политик, карикатурист и основатель "Народного фронта" Хейнц Валк
2010 – мэр Тарту Урмас Круузе
2011 – дирижер и музыкальный педагог Ааво Отс
2012 - врач Ральф Алликвеэ
2013 - доктор философии Алдо Калс
2014 - командир самолетной эскадрильи авиаотряда Департамента полиции и погранохраны, подполковник Валерий Кутузов
2015 - бывший старейшина волости Колга-Яани Калеви Каур
2016 - главный тренер сборной Эстонии по баскетболу Тийт Сокк
Редактор: Сергей Михайлов