Эстония и Россия совместно обустроят порт на Нарвском водохранилище ({{commentsTotal}})
Эстония и Россия начнут совместно обустраивать порт Кулгу, который расположен на Нарвском водохранилище, передает "Актуальная камера".
Партнером проекта с российской стороны выступил город Сланцы, который также развивает свою прибрежную зону. Общий бюджет проекта – более полумиллиона евро. Самофинансирование Нарвы составит всего 26 000 евро. В проекте предусмотрено благоустройство территории порта, в том числе проведения освещения и ремонт дороги.
Редактор: Ирина Киреева