На фестивале документального кино Docpoint представлено много фильмов на русском языке

В этом году зрителям представят 45 документальных лент, среди которых большое количество фильмов на русском языке. На фестивале ожидается долгожданная премьера фильма эстонского режиссёра Алёны Суржиковой "Снег в Красной Поляне", передает "Актуальная камера".

В этом году на фестивале Docpoint представлено рекордное количество картин женщин-режиссёров. Среди них и документальная лента эстонского автора Алёны Суржиковой "Снег в Красной Поляне", повествующий о преображении эстонской деревни Эсто-садок перед Сочинской олимпиадой. Предпремьерный показ фильма прошел летом в этом селе, и публика очень тепло встретила картину.

"Реакция была очень трогательной, многие плакали. Зал был полный. Фильм рассказывает о больших изменениях в их родных местах. Когда мы начинали в 2008 году съёмки, мы не думали, что фильм будет сниматься так долго. И поэтому, конечно, многие герои не дожили до премьеры", - рассказала режиссёр Алёна Суржикова.

На фестивале в этом году представят множество кинолент, съёмки которых были небезопасны, и примечательно, что режиссёры этих фильмов - женщины. Например, украинский режиссёр Алиса Коваленко представляет фильм "Алиса в стране войны".

"Это молодая девушка, которая хотела снять фильм о ситуации в Украине. Она поехала в Восточную Украину, попала в плен, провела там много дней, и когда вернулась оттуда, начала снимать фильм о Правом секторе, то есть, она побывала во всех горячих точках украинского конфликта", - сказал организатор фестиваля DocPoint Филипп Круусвалл.

Как отмечают организаторы, очень много эстонских фильмов были сняты в сотрудничестве с зарубежными специалистами. Так фильм "Вернись свободным" был снят российским режиссёром Ксенией Охапкиной в сотрудничестве со съёмочной командой из Эстонии.

"Тема этого фильма - Чечня, а точнее, одна чеченская деревня. Ксении Охапкиной удалось попасть в очень опасную среду, и показать как живут простые чеченцы, какие у них разные религиозные ритуалы и самое главное, как они справляются со смертью, которая у них всё время вокруг", - прокомментировал картину Круусвалл.

Фестиваль документальных фильмов Docpoint проходит в Эстонии уже в 8-й раз. В этом году все киноленты будут показываться в двух кинотеатрах: Sõprus и Artis.

Фестиваль продлится до конца недели.