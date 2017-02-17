Сулев Лоо покинул пост главы ЭЖД

Председатель правления Эстонской железной дороги (ЭЖД) Сулев Лоо подал совету госкомпании заявление об отставке за три года до истечения срока действия своего трудового договора.

Стороны договорились, что Лоо продолжит выполнять свои обязанности в течение следующих трех месяцев, сообщил в пятницу, 10 февраля, новостной портал ERR.

"Я пришел на работу [в ЭЖД] в первую очередь в расчете на возможность увеличить грузоперевозки. Должен признать, что по объективным и субъективным причинам этого сделать не удалось", - сказал Лоо в пятницу на пресс-конференции после заседания совета.

"Я чувствую, что мое время в этой компании истекло. Это предприятие нуждается в человеке, который бы занялся строительством инфраструктуры. Такие люди, несомненно, есть. В этой организации, несомненно, сильная команда", - сказал Лоо, пояснив, что ему лично больше подходит работа по выстраиванию логистических цепочек и коммерческая деятельность.

По словам главы совета ЭЖД Прийта Рохумаа, возможный уход Лоо обсуждался уже полгода назад, и совет со своей стороны приложил все усилия, чтобы он остался на посту председателя правления. "Нам очень жаль", - сказал Рохумаа.

Ранее о возможной отставке Лоо сообщило издание Eesti Päevaleht.

Председатель совета ЭЖД Прийт Рохумаа накануне отказался комментировать повестку заседания и возможные решения, а сам Лоо коротко подтвердил, что продолжение его работы в пятницу будет обсуждаться.

Сулев Лоо возглавил ЭЖД в сентябре 2015 года, перейдя на работу в госфирму из логистической компании Tarcona, специализирующейся на перевозке нефтепродуктов. С ним был заключен трудовой договор на пять лет.

Нанимая Лоо, госфирма рассчитывала, что он сможет восстановить российский транзит, но эти надежды не оправдались: объемы грузоперевок ЭЖД продолжают падать, т. к. Россия по политическим и экономическим соображениям перенаправляет грузопотоки в собственные порты.

Райво Варе: на увеличение грузопотока рассчитывать не стоит

По словам эксперта Райво Варе, который в свое время возглавлял совет Eesti Raudtee, на увеличение грузоперевозок по железной дороге лучше не рассчитывать, а финансирование железнодорожной инфраструктуры отстало от времени.

"Расчет на то, что грузопотоки продолжат расти и за счет этого можно будет финансировать модернизацию инфраструктуры и субсидировать пассажирские перевозки, просто оказался неверным", - сказал Варе, напомнив о жалобе на слишком высокие тарифы, поданной накануне восемью логистическими фирмами.

По его мнению, возможный уход Лоо может объясняться трудностями, которые испытывают успешные руководители из частного сектора, когда они переходят на работу в госсектор. "Эти вещи создают определенные психологические проблемы у людей, которые привыкли быстро действовать и достигать многого", - сказал Варе.

Ранее предприниматель Урмас Сырумаа сообщил о намерении выйти из совета ЭЖД, заявив, что Эстония должна начать улучшать экономические отношения с Россией, если она хочет сохранить транзитные грузоперевозки. По мнению Сааремаа, политическое упрямство эстонского правительства мешает ему решиться на переговоры с Россией для развития экономических связей.

Предприниматель добавил, что в ближайшие десятилетия транзит может двигаться только с востока на запад, и рано или поздно, грузы пойдут и через Эстонию, поэтому имеющуюся инфраструктуру надо сохранить.

Сыырумаа также критически отозвался о планах строительства новой железнодорожной трассы Rail Baltica. По его мнению, по ней не будет идти достаточно грузов для того, чтобы эта дорога себя окупила с экономической точки зрения, хотя ее строительство может принести политические выгоды в виде улучшенного сообщения с Европой.