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Уроки в новой частной школе будут вести два учителя: половину дня на эстонском, другую – на русском

1 сентября. Фото: Анна Самосон/ERR
Cегодня 12:04
Рубрика: Эстония

Открывающаяся в Таллинне в следующем учебном году частная Открытая школа, в которой будут обучаться русские и эстонские дети, будет находиться в здании гимназии Карьямаа в Копли.

С осени будут открыты первый и второй классы частной школы. В одной параллели — два класса, в классе – 30 учеников. Урок будут вести два учителя: половину дня обучение будут вести на эстонском языке, другую половину – на русском, выяснила подробности репортер эстонской "Актуальной камеры" Анне Райсте.

Директор школы Хелен Сабрак сказала, что каждый учитель будет общаться с учениками только на своем родном языке.

"Дети достаточно быстро учатся, скажем так, менять языки при такой модели. Если есть учитель, говорящий по-русски, дети автоматически обращаются к нему на русском языке, а к эстонскому — на эстонском. Дети начинают понимать очень быстро. За пару месяцев они овладевают простым языком, который нужен им в школе", – сказала Сабрак.

Музыка и физкультура в первом классе будут на английском языке, в дальнейшем объем предметов на английском будет увеличиваться.

Первые классы языкового погружения открылись в Эстонии 16 лет назад. Двустороннего погружения, при котором учебная работа чередуется на эстонском и русском языках, в школах пока не было, его опробовали в детских садах.

Вице-мэр Таллинна Михаил Кылварт сказал, что в будущем подобный формат можно будет использовать и в муниципальных школах.

"На мой взгляд, начинать надо с пилотного проекта, а запуск проекта вместе с частным сектором более разумен", – сказал Кылварт.

Учредителями Открытой школы являются, например, инициатор создания образовательного фонда "Молодежь — в школу" (Noored Kooli) Артур Таэверэ и учредитель программы "Школа без насилия" (Kiusamisvaba Kool) Расмус Раск. Плата за обучение в школе – 110 евро в месяц, но будут и бесплатные места для тех, кто в этом нуждается.

Видеосюжет "Актуальной камеры" на эстонском языке:

Ирина Киреева
Редактор

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