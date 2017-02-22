Министры обороны стран Балтии договорились о более быстром перемещении войск НАТО
Министр обороны Эстонии Маргус Цахкна, министр обороны Латвии Раймонд Бергманис и министр обороны Литвы Раймундас Каробилис в среду подписали в эстонском представительстве в штаб-квартире НАТО в Брюсселе совместное коммюнике для более быстрого и простого передвижения войск союзников НАТО в трех странах Балтии.
"Цель совместного коммюнике — к июню достичь юридической способности за 24 часа принять подразделение крайне быстрой готовности НАТО VJTF, а за 48 часов принять предварительно дислоцируемые подразделения, - сказал Цахкна. - Бюрократия и границы стран альянса не должны препятствовать готовности и быстрой дислокации войск союзников НАТО".
Цахкна участвует в проходящей в Брюсселе двухдневной встрече министр обороны НАТО.
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