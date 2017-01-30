Фирма MK Autobuss закрывает воскресную экспресс-линию Таллинн-Нарва

Лицензия на обслуживание линии №888 была выдана в 2012 году. Фото: Postimees/Scanpix

С 1 февраля предприятие MK Autobuss прекратит обслуживание междугородней автобусной экспресс-линии №888 по маршруту Таллинн - Нарва - Таллинн.

Данная линия обслуживается раз в неделю по воскресеньям. Из Таллинна автобус выходит в 9 утра, прибывая в Нарву в 11:50.

Из Нарвы в Таллинн автобус отправляется в 13:10, прибывая на конечную станцию в 16:00.

Причину закрытия линии представитель компании Тайр Тедер объяснил сокращением числа пассажиров.