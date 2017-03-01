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Миксер: Россия ведет себя рационально, поэтому она поддается сдерживанию со стороны НАТО ({{commentsTotal}})

Зигмар Габриэль прибыл в МИД Эстонии. Автор: Сийм Лыви/ERR
За рубежом
За рубежом

По оценке министра иностранных дел Эстонии Свена Миксера, российское руководство готово использовать силу для достижения политических целей, но при этом ведет себя рационально, поэтому НАТО своими действиями может сдерживать Россию.

Об этом Миксер заявил на пресс-конференции после переговоров в Таллинне с главой МИД ФРГ Зигмаром Габриэлем.

"Мы не считаем, что российское руководство ведет себя иррационально. И, поскольку Россия не является иррациональной, она поддается сдерживанию. Это значит, что если рациональное сообщество, НАТО, Европа будут подавать четкий и однозначный сигнал и демонстрировать свою общую преданность защите нашего региона, эти риски можно будет предупредить и предотвратить", - сказал Миксер.

Новая система сдерживания России

По словам министра, НАТО в настоящее время выстраивает новую систему сдерживания России в соответствии с решениями, принятыми на саммитах Североатлантического альянса в Уэльсе и Варшаве.

"Сейчас создается новое сдерживание НАТО в нашем регионе, в рамках которого Германия будет действовать в качестве рамочного государства в Литве, Великобритания в Эстонии, Канада в Латвии, США в Польше", - пояснил Миксер.

Задача этой политики в том, чтобы продемонстрировать России твердость позиции Запада. "Все, что мы делаем, делается не для того, чтобы выставить против каждого российского подразделения, вертолета или танка равноценные силы, но для того, чтобы продемонстрировать эту позицию сдерживания, что мы едины и готовы вместе обеспечивать свою безопасность. Это, несомненно, повышает нашу уверенность и чувство безопасности", - сказал Миксер.

Россия подтвердила готовность использовать силу для достижения политических целей

Миксер напомнил о действиях России в Грузии в 2008 году, а также агрессии против Украины в 2014 году и аннексии Крыма. "Мы можем рассмотреть в этом определенную закономерность, которая подтверждает нам, что лидеры России готовы для реализации своих политических амбиций использовать военную силу против своих соседей. Это ни в коем случае нельзя игнорировать", - отметил министр.

Миксер также отметил потребность в единстве и сотрудничестве для отражения попыток России с помощью методов информационной войны повлиять на демократические процессы в других странах.

"Это также тема, которая нуждается в четком осознании, единой реакции и месседже, что мы не готовы с этим мириться. Мы вместе защищаем свои интересы в области безопасности и суверенитет каждой страны-члена. Я считаю, что этого можно добиться, поддержание единства требует работы, но мы до сих пор справлялись с этим и справимся и впредь", - сказал Миксер.

Потребность в отражении исходящего из России невоенного вмешательства в своем выступлении неоднократно подчеркнул и глава МИД Германии, который выделил в связи с этой темой тесное сотрудничество между Германией и Эстонией.

Миксер и Габриэль осудили решение РФ признавать выданные на Донбассе документы

Главы МИД Эстонии и Германии в среду осудили решение России признавать документы, выданные органами власти сепаратистских регионов на востоке Украины. По мнению Миксера и Габриэля, такое решение Москвы противоречит Минским соглашениям об урегулировании конфликта на Украине.

"Это напрямую противоречит духу Минских соглашений. Единая позиция международного сообщества и Европы отчетливо гласит, что для разрешения конфликта следует уважать и восстановить территориальную целостность Украины. Подобные шаги, пытающиеся закрепить нарушение и разрушение территориальной целостности Украины, ни в коем случае не совершаются в интересах решения и не соответствуют духу тех соглашений, которые были заключены в поисках этого решения", - сказал глава эстонского МИД.

"Германское правительство придерживается той же позиции, поэтому и мы выступили с критикой этого решения правительства России", - добавил Габриэль.

Редактор: Андрей Крашевский

Источник: BNS



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