ФОТО: в Эстонии с визитом находится министр иностранных дел Германии ({{commentsTotal}})
Эстония
Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль, находящийся в среду с однодневным визитом в Эстонии, утром прибыл в Министерство иностранных дел, где он встретится со своим эстонским коллегой Свеном Миксером. После встречи министры дадут совместную пресс-конференцию.
Цель визита Зигмара Габриэля – углубление отношений между двумя странами и обсуждение актуальных тем ЕС.
Также он встретится с премьер-министром Эстонии Юри Ратасом.
Редактор: Ирина Киреева