ФОТО: в Эстонии с визитом находится министр иностранных дел Германии

Эстония

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль, находящийся в среду с однодневным визитом в Эстонии, утром прибыл в Министерство иностранных дел, где он встретится со своим эстонским коллегой Свеном Миксером. После встречи министры дадут совместную пресс-конференцию.