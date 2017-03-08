Эстония занимает третье место в мире по числу женщин-руководителей

Согласно проведенному в 36 странах в прошлом году исследованию, в Эстонии доля женщин-руководителей составляет 40%. Эстонию опередили Россия (47%) и Индонезия (46%).

"Страны Балтии и Восточная Европа находятся в первых рядах по числу женщин среди руководителей, - сказала партнер Grant Thornton Baltic Анастасия Боровая. - Существует много причин, по которым женщины в Эстонии активны на рынке труда и часто занимают высокие должности: исторически так сложилось, что они привыкли ходить на работу. К тому же, государственная семейная политика позволяет беспрепятственно выйти на работу после декрета. Все больше предприятий придают значение так называемым мягкими ценностям, в формировании которых женщины играют ключевую роль".

"В обществах с высоким благосостоянием женщины значительно меньше участвуют в руководстве предприятиями. Годами формировавшаяся модель "мужчина – кормилец, женщина – хранительница очага" оставила свой след. Наглядными примерами можно считать Германию, где женщин-руководителей 18%, и Великобританию (19%). Патриархальный склад мышления особенно заметен в Японии (7%), Аргентине (15%) и Индии (17%)", – добавила Боровая.

Ведущий партнер Grant Thornton Мати Ныммисте подчеркнул, что один лишь гендерный подход к управлению предприятиями не гарантирует успех. "В тех государствах, где в правлениях компаний установлены гендерные квоты, например, во Франции и Великобритании, не наблюдается рост числа женщин-руководителей. Успех обеспечивает прежде всего разнообразие, в котором важны все факторы: пол, возраст, образование, опыт и культурный багаж. Многообразие играет большую роль в снижении рисков".

"Стереотипный подход – это всегда человеческий фактор, и это очень сложно искоренить. К сожалению, с этим связана опасность двойных стандартов, когда женщинам позволено одно поведение, а мужчинам – другое: осмотрительного мужчину считают мямлей, а повышающую голос женщину – слишком агрессивной", - сказала эксперт по поведенческим моделям Emor Хейди Рейнсон.

"40% руководителей – женщины, но среди управляющих высшего звена их всего 5%. Это может указывать на то, что от топ-руководителей стереотипно ожидают мужского поведения. Например, (излишнюю) самоуверенность связывают с компетентностью", - сказал Рейнсон.

Исследование "Женщины в бизнесе 2017" проводили в 36 странах с октября по декабрь 2016. В рамках исследования опросили 5526 топ-руководителей. Исследование представили эксперты исследовательской фирмы Kantar Emor и представляющей аудиторские, бухгалтерские и консультационные услуги компании Grant Thornton.