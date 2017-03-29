В Ийзаку из-за ветра рухнула смотровая башня

В Ида-Вирумаа рухнула смотровая башня - самая высокая в уезде. Ее сломал штормовой ветер. Состояние известной достопримечательности и раньше беспокоило Центр управления гослесами. Почему же вышка не утояла перед порывами ветра и что появится на ее месте, в сюжете "Актуальной камеры".

Смотровая башня в Ийзаку не выдержала напора штормовых ветров, которые бушевали в регионе с начала недели. Центр управления государственными лесами (RMK), являющийся собственником, ранее признавал, что состояние вышки, построенной почти 15 лет назад, вызывало беспокойство.

"Вчера ночью были сильные ветры, где-то 22-30 метров в секунду. И старик просто не выдержал таких ветров и упал. Хорошо, что это произошло это ночью", - рассказал заведующий Северо-Восточным регионом отдела природоохраны Центра управления гос.лесами (RMK) Хейнар Юузе.

Ийзакуская смотровая вышка, высотой 24 метра, была одним из самых интересных и посещаемых туристических объектов волости.

"Ийзакуская смотровая башня - самая высокая в Ида-Вирумаа - привлекала до 20 тысяч туристов в год. В хорошую погоду можно было увидеть заводы Кохтла-Ярве, которые находятся в 30 километрах отсюда", - пояснил репортер "АК" Алексей Фёдоров.

При падении вышка сломала соседнюю ель, но и сама сломалась. Но нет худа без добра: в этом году вышку планировали разобрать для строительства на ее месте новой, так что вопрос с демонтажом частично решен. Сейчас открыт конкурс госпоставки на возведение новой башни.

"Она также будет деревянной, но примерно на метр выше, чем старая. По проекту, новая вышка должна без проблем выдержать 20-25 лет. И поскольку лес вокруг тоже растет, то она должна быть выше, чтобы был виден вид вокруг башни", - добавил Юузе.

Стоимость работ составит около ста тысяч евро, и как надеются в РМК, новая вышка появится в Ийзаку до конца года.