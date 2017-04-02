"Политрулет": "Гудбай" от Пая, "путинский" рейтинг и "очень зеленый" Маарду

EKRE избавляется от члена правления, режиссер уходит из IRL из-за проблем с государственной киноидеологией, Цыбуленко поддерживает Криштафовича, Юферева хвастается "путинским" рейтингом, а Маарду "зеленеет" с каждым днем - читайте обзор политической жизни Эстонии за неделю на портале rus.err.ee.

"Политрулет" вышел в воскресенье, ибо в субботу было 1 апреля, и вряд ли бы вы во все нижеописанное поверили. Но стоит запомнить раз и навсегда, что "Политрулет" - солидное издание, которое никогда не обманывает своих читателей.

Отчисление недели: Мария Кальюсте

Если на прошлой неделе "Политрулет" обсуждал исключение из партии Евгений Криштафовича, претендовавшего на пост лидера свободников, то на этой неделе отличилась Эстонская консервативная народная партия (EKRE), решившая избавиться от одного из членов правления. Мария Кальюсте, которая также возглавляла Сааремааский округ партии, на заседании правления 31 марта была исключена за публичную критику лидера партии Марта Хельме. За то же прегрешение партию вынужден был покинуть известный тренер по плаванию Юри Деркун, до середины марта руководивший ячейкой партии в Виймси.

Кальюсте отреагировала на исключение боевым постом в Facebook, что ни о чем жалеет и еще повоюет.

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"Сам ушел" недели: Меэлис Пай

Центриста Меэлиса Пая, недавно отозванного из совета Горхолла и освобожденный от должности художественного руководителя этого учреждения, никто из партии не исключал. Но он 31 марта ушел сам, обидевшись на однопартийцев. Особенно он был недоволен деятельностью и.о мэра Таллинна Таави Ааса и старейшины Пыхья-Таллинна Раймонда Кальюлайда. Пай, будучи членом совета Горхолла, взял самого же себя на должность худрука, не оговорив с городом условия договора (как выяснилось позже, Пай положил себе зарплату в 3500 евро в месяц и прибавил к ней кучу бонусов). Оказалось, что так нельзя.

"Учитывая последние события, мне больше не хочется находиться в этом обществе", - заявил Пай, которого, вероятнее всего, скоро освободят и от должности худрука культурного центра "Сальме". При этом Пай останется депутатом Таллиннского горсобрания, правда, теперь беспартийным.

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"Сам ушел" недели два: Тыну Вирве

На этой неделе стало известно и об уходе из партии режиссера Тыну Вирве. Он покинул IRL, в которой состоял с 2005 года. Это событие осталось бы без общественного внимания, если о нем сам режиссер не сообщил министру культуры. Чуть ранее, в середине февраля, Вирве направил открытое письмо Индреку Саару, в котором рассказал о своих разногласиях с Эстонским институтом кино. Но на письмо так никто не отреагировал, в том числе и вице-канцлер по вопросам искусства Хиллар Сейн, который является членом IRL. И это вызвало гнев 70-летнего Вирве, состоявшего в той же партии с 2005 года.

И в следующем письме министру он написал: "В связи с последними событиями, связанными с деятельностью IRL в сфере кино, которые лишили меня достоинства художника как создателя фильмов, я покинул партию "Союз Отечества и Res Publica". Считаю кино стратегическим искусством и знаю, что нынешнее положение дел в киноидеологии представляет опасность для сохранения культурной памяти, а в долгосрочной перспективе - и опасность для всего государства".

Фото: Postimees/Scanpix

Согласно партийному регистру, Вирве вышел из IRL 19 марта. На муниципальных выборах 2013 года баллотировался в таллиннском районе Пирита и набрал 26 голосов, чего не хватило для прохождения в столичный парламент. Любопытно, что на официальном сайте IRL Вирве до сих пор числится председателем Пиритаского отделения партии.

Вирве как художник работал над фильмами "Отель "У погибшего альпиниста" (1979), "Искатель приключений" (1983), "На арене - Лурих" (1983), "Игры для детей школьного возраста" (1985). Был сценаристом и режиссером лент "Пляска смерти" (1991) и "Лукас (1992). В последнее время в основном занимался документальным кино - "Монумент" (2008), "Эвальд Окас" (2009). Активно выступал Вирве и в прессе. Например, одной из последних его идей было не использовать в тексте гимна Эстонии "Mu isamaa, mu õnn ja rõõm" слово "отечество" (isamaa) из-за его русских корней, а употреблять слово "родина" (kodumaa).

Поддержка недели: Евген Цыбуленко

И обзор различных скандальных партийных историй мы закончим тем, с кого начали - с Евгения Криштафовича. После его исключения из Свободной партии слова поддержки ему высказывали либо люди из других партий, либо журналисты. Но внутри партии открыто в защиту Криштафовича никто не выступил. И вот в понедельник, 27 марта, в своем Живом журнале преподаватель Таллиннского технического университета Евген Цыбуленко сообщил, что отправил партийному руководство ультиматум, в котором требует отменить кулуарное решение по изгнанию Криштафовича.

"Изгнание же внутренних оппозиционеров ликвидирует любую надежду на перемены, и членство в партии теряет всякий смысл", - в числе прочего написал Цыбуленко. В случае невыполнения ультиматума, лектор ТТУ пообещал выйти из партии, в которой состоит со времени ее основания - с октября 2014-го. На момент написания "Политрулета" Цыбуленко еще числился в рядах партии.

И так далее:

Были и другие новости из партийной жизни. Но они больше положительные, поэтому о них мы расскажем в одной строчке, которая же и будет ссылкой на более подробную информацию.

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Фото недели: Мария Юферева и Керсти Кальюлайд

Фото: ETV+

Старейшина Ласнамяэ и президент Эстонии встретились на конференции TEDxLasnamäe. Точно не знаем, о чем говорили две уважаемые дамы, но творческая группа "Политрулета", судя по этой фотографии, предположила, что Юферева (Центристская партия) перед главой государства похвасталась результатами недавнего исследования, в ходе которого 91 процент опрошенных оценил деятельность старейшины Ласнамяэ как "хорошая" или "очень хорошая". Интересно, что на своей странице в социальной сети Facebook Юферева прокомментировала результаты опроса так: "Почти как Путин (смайлик). Спасибо за поддержку".

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В тени главных событий: Майт Клаассен

Ректор Университета естественных наук и экс-министр образования Майт Клаассен решил вернуться в политику. В конце 2007-го, когда Клаассен был избран ректором, он решил уйти из политики и подал заявление о выходе из Партии реформ, в которой состоял с 2001 года. В конце февраля издание LõunaLeht написало о том, что реформисты предложили Клаассену баллотироваться на муниципальных выборах в Выру. А 23 марта Клаасен снова влился в ряды Партии реформ.

Исследование недели: Маарду под центристским колпаком

Ни для кого уже не новость, что в Маарду теперь правят центристы, а не представители ОЛПЭ. "Политрулет" исследовал, насколько сильно изменился политический ландшафт в городе по сравнению с прошлыми муниципальными выборами. Поводом стал факт официального вступления в Центристскую партию на этой неделе депутатов горсобрания Маргариты Герасымивы и Нины Нечаевой, избранных по списку Маардуского избирательного союза. В феврале центристов усилили Эрика Тиганик и Антс Раудла.

Итак, мы посмотрели, какое было партийное распределение среди нынешних депутатов на момент местных выборов-2013 и сейчас. Результат, как говорится, налицо.

2013: ОЛПЭ - 12, ЦП - 7, беспартийные - 2.

2017: ОЛПЭ - 3, ЦП - 12, беспартийные - 6.

Цитата недели: Юри Ратас

"Такой красивой пресс-конференции я раньше не видел. Абсолютно искренне".

Юри Ратас 30 марта в начале пресс-конференции правительства, на которой, помимо премьер-министра, присутствовали советник правительства по прессе Аве Тампере, министр предпринимательства и инфотехнологий Урве Пало, министр социальной защиты Кайа Ива и министр экономики и инфраструктуры Кадри Симсон.

Фото: правительство ЭР

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