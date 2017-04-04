ФОТО и ВИДЕО: жители Нарвы и Таллинна скорбят по жертвам теракта в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге объявлен трехдневный траур по жертвам теракта 3 апреля в метро. Возле станции метро "Технологический институт" жители Петербурга оставляют цветы и свечи в память о погибших. Жители Нарвы и Таллинна скорбят вместе с Санкт-Петербургом. В Нарве люди несут цветы и зажигают свечи у здания генконсульства России, в Таллинне – к зданию российского посольства, передает "Актуальная камера".