Кремль: удар США по Сирии — противоправная агрессия против суверенного государства

Атака США на объекты в Сирии является противоречащей международному праву агрессией, которая наносит ущерб российско-американским отношениям и создает серьезные препятствия для эффективной международной борьбы с терроризмом.

Такое мнение президент РФ Владимир Путин высказал в связи с нанесением США удара крылатыми ракетами по аэродрому в Сирии в ночь на пятницу. Комментарий Путин озвучил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, сообщило агентство ТАСС.

"Президент Путин считает американские удары по Сирии агрессией против суверенного государства в нарушение норм международного права, причем под надуманным предлогом", - сказал Песков.

Он отметил, что "сирийская армия не располагает запасами химического оружия". "Факт уничтожения всех запасов химического оружия у вооруженных сил Сирии был отфиксирован и подтвержден ОЗХО — специализированным подразделением ООН", - напомнил он.

"При этом, по мнению Путина, полное игнорирование фактов использования химического оружия террористами лишь существенно усугубляет ситуацию, - заявил пресс-секретарь. - Путин также видит в ударах по Сирии со стороны США попытку отвлечь внимание мирового сообщества от многочисленных жертв среди мирного населения в Ираке".

"Этот шаг Вашингтона наносит существенный урон российско-американским отношениям, и без того находящихся в плачевном состоянии", - подчеркнул Песков.

"А главное, как считает Путин, - этот шаг не приближает нас к конечной цели в борьбе с международным терроризмом, а наоборот создает серьезное препятствие для создания международной коалиции по борьбе с ним и эффективному противодействию этому всемирному злу, что кстати говоря президент США Дональд Трамп провозгласил как одну из главных задач еще во время своей предвыборной кампании", - заявил Песков.

Вооруженные силы США запустили минувшей ночью свыше 50 ракет по военной базе в Сирии, в районе провинции Хомс. По их утверждению, ракетный удар является ответом на предполагаемую химическую атаку в сирийской провинции Идлиб. Все ракеты Tomahawk были выпущены по одной цели — аэродрому в провинции Хомс, с которого, по данным американской разведки, была начата предполагаемая химатака.

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что отдал приказ о нанесении удара.