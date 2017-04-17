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Негодных к армии будут призывать на гражданскую службу ({{commentsTotal}})

Эстония
Эстония

Согласно зревшему два года плану МВД, молодых людей, которые по состоянию здоровья не могут проходить срочную военную службу, будут призывать на гражданскую службу сроком на 12-14 месяцев.

Цель швейцарско-норвежско-израильской системы – создать достаточный для Эстонии в случае кризиса запас специалистов в других сферах помимо Сил обороны, передает ERR Uudised со ссылкой на Postimees.

Гражданская служба будет длиться 12-14 месяцев, то есть длиннее службы в армии (8-11 месяцев), так как такому служащему в отличие от проживающего в казарме надо быть на посту всего 40 часов в неделю.

Хотя Министерство обороны хочет к 2023 году постепенно увеличить число военнослужащих срочной службы до 4000, пока каждый год приблизительно 3000–4000 молодых людей по разным причинам остаются в стороне от выполнения служебных обязанностей.

Редактор: Ирина Киреева



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