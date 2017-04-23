В Эстонии отмечают День ветеранов

В воскресенье, 23 апреля, Эстония в пятый раз отмечает День ветеранов. В этот день выражают благодарность военнослужащим Эстонии, которые вдали от дома укрепляли безопасность страны.

День ветеранов является частью разработанной Министерством обороны и Силами обороны политики, которая призвана обеспечить участникам военных миссий и получившим ранения военнослужащим более серьезную поддержку.

В честь Дня ветеранов подняты государственные флаги — триколор по этому случаю вывешивают все государственные и местные учреждения, а также общественно-правовые организации. В знак солидарности и уважения к ветеранам вывесить флаги 23 апреля могли и все желающие. Государственный флаг поднимают на рассвете или не позднее 8 часов утра и спускают на закате.

Вечером в на площади Вабадузе в Таллинне пройдет традиционный рок-концерт, который начнется в 19:30. На нем выступят рок-ансамбль военнослужащих-срочников Сил обороны Эстонии, солдатский хор Армии США в Европе, эстонская рок-группа Ziggy Wild и выигравшая "Евровидение-2004" украинская певица Руслана. Посмотреть концерт на телеканале ETV+ можно в 21:00.

В Нарве празднование начнется уже в 16:00, когда в культурном центре "Женева" пройдет концерт Оркестра Армии США в Европе.

Вход на все мероприятия Дня ветеранов свободный.

На данный момент в Силах обороны Эстонии более 2700 ветеранов.