В Эстонии растет число случаев заболевания меланомой

За последние десять лет в Эстонии отмечен рост заболеваемости меланомой, такие данные приводит онкологический союз в международный день диагностики данного заболевания.

В 2014 году злокачественные опухоль была диагностирована у 88 мужчин и 132 женщин, которые проживают в стране, передают во вторник, 2 мая, утренние теленовости ETV+.

Показатели мужчин почти в два раза ниже, чем у женщин. Однако среди представителей сильного пола значительно выше показатели смертность от данного заболевания.

Образованию злокачественных опухолей на коже часто предшествует пренебрежение солнцезащитными средствами и частые посещения соляриев.

Медики обращают внимание, что если диагностировать меланому на ранней стадии, то дальнейшее развитие опухоли как правило удается затормозить.