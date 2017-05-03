Эстония присоединится к новой оборонной инициативе ЕС

Правительство Эстонии в среду на выездном заседании в Брюсселе приняло решение присоединится к постоянному структурированному сотрудничеству (Permanent structured cooperation - PESCO) Европейского союза в сфере обороны.

"Эстония сегодня приняла решение, что если проект PESCO будет реализован, то Эстония обязательно пожелает сотрудничать в его рамках", - сказал премьер-министр Эстонии Юри Ратас на пресс-конференции после проведенного в Брюсселе заседания.

Как пояснил министр обороны Маргус Цахкна, PESCO — это формируемая Европейским союзом структура, в рамках которой основной упор делается на повышение военного потенциала, оборонные инвестиции, развитие оборонной промышленности и инновации. Он добавил, что и НАТО, и ЕС являются гарантами безопасности и суверенитета Эстонии, и сотрудничество между двумя организациями "сейчас глубже, чем когда бы то ни было".

При этом Цахкна подчеркнул, что никакой параллельной НАТО системы создаваться не будет, а на встрече министров обороны стран ЕС одной из основных тем был вопрос о том, как избежать дублирования функций. Он пояснил, что в первую очередь PESCO означает консолидацию военного потенциала стран-членов Европейского Союза. В частности, создаваемый Европейский фонд оборонных инвестиций будет вкладывать деньги в инновационные решения по кибер-безопасности, а также в развитие реального военного потенциала, такого как тактические военные группы ЕС.

"В период председательства Эстонии в ЕС предстоит обсудить принципы финансирования этих групп и политическую готовность их использовать", - сказал Цахкна.

Министр обороны Эстонии в среду также встретится с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом для обсуждения инициатив по европейской безопасности в период председательства Эстонии в ЕС и совмещения этих инициатив с планами самой НАТО.

Модель оборонного сотрудничества PESCO предусматривается Лиссабонским договором ЕС.