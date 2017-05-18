Автомобиль эстонских военных зацепился антенной за линии электропередач и загорелся ({{commentsTotal}})
В Ида-Вирумаа автомобиль Сил обороны Эстонии, участвующих в учениях "Весенний шторм", своей радиоантенной задел за линии высоковольтных передач и загорелся. Пострадали два человека.
Происшествие, по данным Идаского спасательного центра, произошло в местечке Айду, в волости Люганузе, 17 мая в 16:38.
Спасатели передали двух пострадавших медикам, вызванным на место происшествия. Обесточили автомобиль и потушили загоревшиеся вокруг автомобиля траву и кустарник.
Редактор: Артур Тооман