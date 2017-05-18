Полиция предупреждает о мошенниках, притворяющихся сборщиками металлолома

Полиция выявила случаи мошенничества, когда людям предлагают подработать на сборе металлолома, но вместо обещанных денег они обнаруживают, что на их документы были взяты быстрые кредиты.

Подобный случай произошел в среду утром в Йыхви, где мошенники предложили человеку быстро заработать, помогая собирать металлолом, сообщили в Департаменте полиции и погранохраны.

У жертвы при этом попросили ID-карту. Ничего не подозревая, мужчина отправился с "работодателями", но обещанную плату не получил, а через некоторое время обнаружил, что на его документ были получены несколько быстрых кредитов.

Позднее в среду аналогичная попытка была совершена в волости Торма Йыгеваского уезда, жителю которой предложили 50 евро наличными за сбор металлолома. Услышавший об этом социальный работник сообщил в полицию, которой удалось предотвратить вероятное мошенничество.

В волости Торма с таким предложением выступили трое молодых людей, которые передвигались на темно-синем автомобиле Ford Mondeo с регистрационным знаком 126AUA.

По оценке старшего комиссара Йыгеваского отделения полиции Яны Ыйм, мошенники действуют в районах с высокой безработицей. "Очевидно, пытаются воспользоваться (тяжелым положением - прим. ред.) людей в тех районах, где проблема безработицы стоит острее. Людям предлагают несложную работу, но вместе ожидаемого заработка их обременяют новыми кредитами", - пояснила она.

В полиции напомнили, что незнакомым людям ни в коем случае нельзя передавать свои документы и банковские карты, а также сообщать пароли к ним. О пропаже или краже документа нужно немедленно сообщать в полицию.