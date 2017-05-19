Рига и Минск примут в 2021 году чемпионат мира по хоккею

Международная федерация хоккея на льду (ИИХФ) на ежегодном конгрессе постановила, что Рига и Минск получают право на проведение чемпионата мира по хоккею в 2021 году.

Латвийская и Белорусская федерации хоккея подали совместную заявку на проведение чемпионата в январе, а в феврале в странах побывала инспекция ИИХФ.

ЧМ 2021 года по хоккею пройдет с 7 по 23 мая.

Рига выдвигала свою кандидатуру на проведение чемпионата мира по хоккею в 2014 году, в 2017 году совместно с Копенгагеном и в 2018 году.

Чемпионат нынешнего года проходит в Германии и Франции.