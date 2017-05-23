Опрос: русскоязычные жители Эстонии относятся к гомосексуальности значительно хуже эстонцев

За последние три года в Эстонии улучшилось отношение к геям и лесбиянкам, и доля людей, считающих гомосексуальность приемлемой, увеличилась до 41%, но при этом отмечается очень большая разница в отношении к гомосексуальности между эстоно- и русскоязычными жителями Эстонии.

Такие данные приводятся в исследовании отношения к сексуальным меньшинствам, проведенному фирмой Turu-Uuringute AS по заказу Эстонского центра прав человека, результаты которого были опубликованы во вторник, 23 мая.

По сравнению с ситуацией трехлетней давности, доля людей, считающих гомосексуальность приемлемым явлением, увеличилась с 34 до 41%, а доля тех, кто придерживается противоположного мнения, снизилась с 59 до 52%.

Более позитивное отношение к гомосексуальности отмечается среди эстоноязычных, более молодых и образованных жителей Эстонии.

"При этом респонденты полагали, что в обществе к гомосексуальности относятся с осуждением целых две трети людей, хотя по результатам исследования видно, что это далеко не так. Ситуацию видят в намного более мрачных тонах, чем она есть в действительности", - сказал глава Эстонского центра прав человека Кари Кяспер.

Большинство опрошенных считают приемлемым общение с гомосексуалистами на бытовом уровне, а доля тех, кто не стал бы хуже относиться к своим детям после проявления у них гомосексуальных наклонностей, выросла с 40 до 56%.

Исследование также показало, что число сторонников и противников закона о совместном проживании практически сравнялось (45 и 46%, соответственно), а число сторонников однополых браков существенно увеличилось и достигло 39%.

При этом отмечается очень большая разница в отношении к гомосексуальности между эстоно- и русскоязычными жителями Эстонии. Так, среди эстоноязычных закон о совместном проживании поддерживают 56%, а однополые браки — 47%, в то время как среди русскоязычных аналогичный показатель составляет 21 и 20%, соответственно.

"Давая определение гомосексуальности, говорящие на русском языке люди значительно чаще считали ее болезнью или отклонением или осуждали это (явление)", - сказал Кяспер.

Исследование было проведено в марте-апреле 2017 года среди 1005 респондентов. Поскольку в исследовании в целом использовались та же методика и вопросы, что и в аналогичных опросах 2012 и 2014 года, их результаты сравнимы и позволяют отслеживать изменение общественного мнения по этой теме.