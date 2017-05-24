Госконтроль выявил существенные недостатки в договоре о Rail Baltic

Государственный контролер Алар Карис передал в среду членам Рийгикогу обзор межправительственного соглашения о строительстве железнодорожной магистрали Rail Baltic между Эстонией, Латвией и Литвой, указав на неясности в вопросе о финансировании проекта, а также ряд других недостатков соглашения, которые желательно устранить до его ратификации в эстонском парламенте.

В обзоре Госконтроля указывается, что соглашение о строительстве Rail Baltic повлечет за собой существенные расходы, поэтому Рийгикогу, который имеет право и обязанность планировать доходы и расходы бюджета, а также принимать решения по материальным обязательствам государства, следует знать размер финансовых обязательств Эстонии по проекту, схему его финансирования и четкий механизм принятия решений на случай, если проект окажется дороже запланированного, не будет завершен в срок или изменится его финансирование.

При этом анализ Госконтроля показал, что однозначных ответов на эти вопросы нет. Для принятия наиболее компетентного решения и обретения чувства уверенности важно, чтобы парламент обладал достаточно полной информацией. Кроме того, парламенту следует иметь возможность проявлять активность и получать регулярную и объективную информацию о реализации проекта, а также контролировать расход денежных средств.

В пояснительной записке к межправительственному соглашению и законопроекту о его ратификации не указаны точный размер денежных обязательств государства, график расходов и источники финансирования, а также способ эффективного парламентского контроля над выполнением соглашения и принятием дальнейших решений о финансировании. Из документации проекта не видно, в каких случаях перед принятием связанных с проектом Rail Baltic решений правительство должно запрашивать одобрение Рийгикогу и должно ли оно вообще это делать.

Отсутствует и схема финансирования проекта Эстонией, Латвией и Литвой. Согласно межправительственному соглашению, государства берут на себя обязательство ходатайствовать о субсидии ЕС на строительство Rail Baltic по максимальной ставке софинансирования. При этом неизвестно, как проект будет финансироваться, если евросубсидия на проект будет сокращена, стоимость строительства возрастет, а окупаемость проекта окажется ниже прогноза.

Кроме того, в соглашении не урегулирована ответственность государств-участников за его нарушение и не определен до конца порядок разрешения споров: отдельных положений об ответственности нет, а по поводу споров лишь указано, что они подлежат разрешению путем переговоров и консультаций, но порядок действий в случае провала переговоров не определен.

Госконтроль отмечает, что заключение межправительственного соглашения имеет важное значение при ходатайстве о дальнейшем участии ЕС в проекте Rail Baltic. Если соглашение не будет ратифицировано, то повысится вероятность того, что проект останется незавершенным. Это повлечет за собой правовые последствия из-за невыполнения обязательств по договорам финансирования, вплоть до требования возврата ранее полученных субсидий ЕС.

В связи с этим Госконтроль рекомендует Рийгикогу разработать дополнительную регуляцию по применению межправительственного соглашения, которая обязывала бы правительство Эстонии запрашивать решение Рийгикогу до взятия на себя обязательств, превышающих полученные от Рийгикогу полномочия, или их планирования в ежегодном законе о госбюджете, а также установила бы обязательство правительства регулярно и, в условленных случаях, экстренно оповещать Рийгикогу о ходе реализации проекта.

Госконтроль также рекомендует поручить правительству представить парламенту анализ и программу деятельности на случай, если расходы государства по проекту возрастут в связи с сокращением доли финансирования ЕС, удорожанием стоимости строительства или с несоответствием экономических результатов Rail Baltic прогнозным расчетам.

О проекте Rail Baltic

Проект Rail Baltic предусматривает строительство скоростной международной железной дороги от Таллинна до литовско-польской границы, на которой пассажирские поезда будут ходить со скоростью до 240 км/ч, а грузовые — до 120 км/ч. По последним данным, примерная стоимость строительства составит 5,8 млрд евро, в том числе на эстонском участке трассы — 1,3 млрд евро.

Из этой суммы 1,07 млрд евро (85%), как ожидается, оплатит Европейский союз, а Эстонии придется вложить в строительство не менее 268 млн евро собственных средств.

Согласно анализу окупаемости, проведенному аудиторской фирмой EY, за период эксплуатации проекта сумма убытков составит 3,96 млрд евро, поэтому без софинансирования со стороны ЕС он был бы финансово нежизнеспособен.

Правительство Эстонии в конце апреля направило межправительственный договор о строительстве трассы на ратификацию в Рийгикогу. По этому договору правительства Эстонии, Латвии и Литвы берут на себя обязательство построить железную дорогу Rail Baltic на своей территории к 2025 году.