Эстония высылает из страны генконсула РФ в Нарве и консула-советника

Эстония решила выслать двух российских дипломатов. Речь идет о генеральном консуле РФ в Нарве Дмитрии Казенном и консуле-советнике Андрее Сургаеве.

Эту информацию корреспонденту портала rus.err.ee в пятницу, 26 мая, подтвердила пресс-секретарь МИД ЭР Сандра Камилова.

"Но никаких дополнительных комментариев МИД предоставить не может", - добавила она.

Вопрос он том, в какой срок дипломаты должны пересечь границу, также был оставлен без ответа.

Не комментируют этот случай и в Полиции безопасности (КаПо).

Бывший генеральный директор КаПо Райво Аэг заявил Postimees, что обычно такие действия связаны с подозрениями в шпионаже.

"Обычно, если дипломат начинает работать против страны, в которой он аккредитован, то не остается ничего иного, как объявить его персоной нон грата и выслать из страны", - сказал Аэг.

По его словам, россияне могут на этот шаг ответить высылкой какого-либо эстонского дипломата.

Дмитрий Казеннов был назначен генконсулом РФ в Нарве в конце 2015 года.