Партия реформ утвердила Кристена Михала кандидатом в мэры Таллинна

На проходящих в субботу Таллиннских днях Партии реформ был назван кандидат партии в мэры Таллинна — им стал Кристен Михал.

"Таллинн — это город будущего. Основной вопрос предстоящих осенью выборов (в местные органы самоуправления — ред.) ясен - это вотум недоверия нынешнему горсобранию, возглавляемому Центристской партией. Таллинн должен стать локомотивом развития Эстонии, современным и обновляющимся городом для предпринимателей и работников. Безопасным домом для семей с детьми и пожилых людей, где не пропадают деньги и не ведутся тайные дела по вывозу мусора", - сказал Михал.

Сегодня, по его словам, цель Партии реформ состоит в том, чтобы снизить финансовую нагрузку на родителей в Таллинне, привести в порядок детские сады и спортивные площадки, поддерживать детские кружки по интересам и мотивировать учителей.

В транспортной сфере Михал поднял идею постоянного сообщения между Таллинном и Хельсинки, строительства новых велосипедных дорожек и продления трамвайных линий в направлении Мустамяэ, Ыйсмяэ, Ласнамяэ и Пирита.

Для пожилых людей в программе реформистов предусмотрены шаги по улучшению услуг здравоохранения и ухода, строительство новой больницы и продолжение ежегодной поддержки пенсионеров со стороны города.

Помимо этого, Партия реформ хочет ввести так называемую культурную карту, чтобы пожилые люди могли посещать мероприятия по льготным ценам.