В Кадриорге проходят благотворительные забеги ({{commentsTotal}})
В субботу утром на стадионе в таллиннском районе Кадриорг стартовали благотворительные забеги.
Мероприятие началось с детского забега, который проводится в рамках масштабного благотворительного мероприятия "Июньский забег Rimi". Старт забегу дал олимпийский чемпион Герд Кантер.
Через час после детского забега, в полдень начался основной забег на дистанции пять километров. Дистанцию можно преодолеть бегом, ходьбой или скандинавской ходьбой.
Благотворительные забеги совместно организованы Rimi Eesti Food AS, Эстонским союзом многодетных семей и "Клубом организации спортивных мероприятий" с целью сбора средств для детского спортивного фонда Эстонского союза многодетных семей.
В субботу на стадионе "Кадриорг" также запланирована спортивная программа для детей и концерт, на котором выступит Лаура Притс и другие популярные артисты.
Редактор: Андрей Крашевский
Источник: BNS