В Кадриорге проходят благотворительные забеги

В субботу утром на стадионе в таллиннском районе Кадриорг стартовали благотворительные забеги.

Мероприятие началось с детского забега, который проводится в рамках масштабного благотворительного мероприятия "Июньский забег Rimi". Старт забегу дал олимпийский чемпион Герд Кантер.

Через час после детского забега, в полдень начался основной забег на дистанции пять километров. Дистанцию можно преодолеть бегом, ходьбой или скандинавской ходьбой.

Благотворительные забеги совместно организованы Rimi Eesti Food AS, Эстонским союзом многодетных семей и "Клубом организации спортивных мероприятий" с целью сбора средств для детского спортивного фонда Эстонского союза многодетных семей.

В субботу на стадионе "Кадриорг" также запланирована спортивная программа для детей и концерт, на котором выступит Лаура Притс и другие популярные артисты.