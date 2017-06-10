ФОТО: акция "Утиное ралли" собрала более 92 000 евро для больных раком детей

В субботу в столичном парке Кадриорг прошла ставшая традиционной благотворительная акция – "Утиное ралли", в рамках которой было продано 14 170 резиновых уточек и собрано 92 320 евро для больных раком детей.

Мероприятие открылось в 12:00 концертом, затем стартовал заплыв резиновых уточек – на воду канала спустили 11 000 детских игрушек. Пришедшие к финишу первыми принесли своим спонсорам призы. В канале помещается 11 000 резиновых уточек, поэтому номера спонсоров с 11 001 не могли побороться за главный приз, но приняли участие в розыгрыше других 160 призов.

Перед зрителями выступили артисты цирка, дети из танцевальной школы Лайне Мяги, детский хор Mamma Mia, ансамбль народных танцев Uppsar.

Как пояснила руководитель мероприятия Авэ Лаас службе новостей "Радио 4", цель мероприятия – помочь больным раком детям и поддержать их родителей. Часть пожертвований пойдет благотворительному фонду "День моей мечты", чтобы они смогли исполнить мечты тяжело или хронически больных детей. Другая часть пойдет на лекарственные препараты.

В прошлом году акция собрала почти 133 000 евро.

Сюжет службы новостей "Радио 4":