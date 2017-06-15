Эстония будет хранить копии государственной информации в Люксембурге ({{commentsTotal}})
Правительство в 15 июня одобрило соглашение о хостинге данных и инфосистем, которое позволит Эстонии хранить в Люксембурге копии важных баз данных и регистров. Соглашение между странами будет подписано 20 июня.
После одобрения соглашения правительством оно будет подписано премьер-министрами обеих стран 20 июня в Люксембурге. Соглашение между странами фиксирует их права и обязанности, необходимые для защиты данных и инфосистем Эстонии.
Редактор: Артур Тооман