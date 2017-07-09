Эксперт: Эстония и Таллинн остаются излюбленным направлением для россиян

В мае в гостиницах Эстонии останавливались почти 300 тысяч местных и иностранных туристов, что на 6% превышает показатель прошлого года. 60% зарубежных гостей приехали в Эстонию из соседних государств: Финляндии, России и Латвии. По сравнению с маем прошлого года число российских туристов выросло почти на 23%. Комментирует главный специалист отдела туризма Департамента предпринимательства города Таллинна Ирина Свидлов.