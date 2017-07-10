В июне в Эстонии было 29 453 безработных

По состоянию на конец июня в Эстонии было 29 453 зарегистрированных безработных, что составляет 4,6% трудоспособного населения от 16 лет до пенсионного возраста.

Об этом в понедельник, 10 июля, сообщила Касса по безработице, отметив, что 28% от общего числа безработных в мае составляли лица с пониженной трудоспособностью.

По сравнению с маем число безработных снизилось на 83 человекв.

В июне самый высокий уровень зарегистрированной безработицы был по-прежнему в Ида-Вирумаа (10,2%) и Валгамаа (8,2%), а самый низкий уровень был в Харьюмаа (3,3%).

В конце июня большую часть работающих до регистрации в качестве безработных составили работники сферы торговли и услуг (24%), неквалифицированные рабочие (22%) и квалифицированные рабочие и ремесленники (22%).

В июне страховое возмещение по безработице получили 10 002 безработных или 29% от общего числа безработных в течение месяца. Средний размер возмещения составлял 434 евро, а общая сумма выплат превысила 3,7 млн евро.

Пособие по безработице в размере 151 евро получили в июне 6834 человека, или около 20% от общего числа безработных в течение месяца.

Пособие по сокращению было выплачено 491 безработному, средний размер пособия составил 1688 евро, общая сумма - свыше 738 000 евро.

Пособие в связи с неплатежеспособностью работодателя в июне было назначено 99 безработным, средний размер пособия составил 4047 евро, общая сумма – свыше 568 000 евро.