Росту внутреннего туризма в Эстонии мешают подводные камни

Внутренний туризм в Эстонии в этом году явно продолжит серьезный рост, но на пути к успеху можно заметить препятствия – все больше людей голосует против плохой погоды дешевыми билетами на самолеты, и деньги уезжают за границу. В этом случае, на отдых в Эстонии остается лишь несколько дней. По словам директора Эстонского союза отелей и ресторанов Маарики Лийвамяги, причина, почему росту внутреннего туризма мешают увеличиваться, кроется в нехватке рабочей силы в местах размещения. Комментирует Маарика Лийвамяги: