Департамент: в Эстонии наступил пик заболеваемости инфекциями, переносимыми клещами

Если за первые шесть месяцев в Эстонии зарегистрировали восемь случаев заболевания клещевым энцефалитом и 262 – клещевым боррелиозом, то в первые недели июля их количество значительно увеличилось. В июле клещевой энцефалит был зарегистрирован у семерых человек, а боррелиоз – у 103-х, сообщил Департамент здоровья на своей странице в Facebook.

Больше всего заразившихся – на Сааремаа, меньше всего – в Валгамаа.

Департамент напоминает, что клещи скрываются в траве. Для того, чтобы избежать заражения, на природе лучше надевать длинные брюки, заправленные в носки.

Защитить себя от энцефалита можно прививкой, информацию о которой можно получить у семейного врача или кабинете вакцинации. В случае, если клещ впился, его надо удалить как можно скорее.