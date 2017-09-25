Сегодня в Таллинне начинается международный фестиваль "Петербургский театральный сезон" ({{commentsTotal}})
С 25 сентября по 3 октября впервые в Таллинне пройдет 11 международный фестиваль "Петербургский театральный сезон". В рамках фестиваля публике будут представлены драматические и балетные спектакли, выставка кукол-марионеток, а также фотовыставка из культурной столицы России. Сегодня фестиваль откроет спектакль "Женитьба Фигаро" Санкт-Петербургского государственного драматического театра "Приют комедианта". Комментирует художественный фестиваля Виктор Минков: