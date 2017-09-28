Со дня катастрофы парома "Эстония" прошло 23 года

Со дня крушения парома "Эстония" прошло 23 года. Жертв катастрофы в четверг, 28 сентября, вспоминают по всей стране.

В столице спасенные и близкие погибших по традиции собираются у монумента "Прерванная линия" напротив пассажирского порта.

Паром "Эстония" затонул в ночь на 28 сентября 1994 года на полпути из Таллинна в Стокгольм.

По официальным данным в катастрофе погибли 852 человека, спаслись - 137. Двадцать три прошедших года так и не внесли полной ясности в обстоятельства крушения судна.

Официальной причиной катастрофы называется проникновение в трюм воды через автомобильный люк.