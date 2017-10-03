Нарвитян активно призывают пополнить ряды бизнесменов

Уже 12-й раз департамент развития и экономики горуправы приглашает специалистов по налогам, кассы по безработице, преподавателей учебного центра и успешных бизнесменов поделиться знаниями и опытом с целью повысить информированность горожан и предпринимателей, помочь развиться чувству предприимчивости, а некоторым посоветовать, как сделать первые шаги в собственном бизнесе. Большую поддержку начинающим оказывают государственные структуры. Правда, получить поддержку для открытия дела удается не всем. При рассмотрении заявок ценится креативность идеи и ее перспективность.

"Логика поддержки предпринимательства такова, чтобы не мешать тем, кто уже действует на рынке. Например, как в парикмахерском бизнесе. Было бы несправедливо туда кого-то проталкивать за государственные деньги, потому что это будет невыгодно тем, кто там уже работает", – сказал старший консультант Центра предпринимательства Ида-Вирумаа Лаури Ялонен.

Тема недели предпринимательства этого года нацелена на молодежь, поэтому в программе много мероприятий, направленных на молодых, а также на тех людей, которые ранее не занимались предпринимательством, но имеют к этому интерес.

Завершится неделя предпринимательства в субботу ярмаркой школьных фирм, выставкой-распродажей продукции, изготовленной предприимчивыми учащимися.