В Таллиннском заливе начались учения водолазов

В Эстонии в Таллиннском заливе на этой неделе пройдут учения водолазов стран Балтии Divex 2017, в ходе которых участникам предстоит идентифицировать подводные объекты и обезвредить взрывчатые вещества.

"Нынешнее сотрудничество между водолазами государств Балтии было очень успешным, так как мы прошли одинаковую подготовку", - сообщил начальник группы водолазов Эстонии старший лейтенант Прийт Каазикмяэ.

"В течение недели мы совершим погружение к примерно 30 похожим на взрывчатые вещества объектам, которые ранее не были идентифицированы. При подходящей погоде исторические взрывчатые вещества будут обезврежены", - дополнил он.

В учениях принимают участие около 30 водолазов из Эстонии, Латвии и Литвы. При погружении будут использованы специальное снаряжение и ручные сонары. Погружения будут совершаться к объектам, находящимся на дне моря на глубине до 55 метров.

За последние 20 лет в водах Эстонии обнаружено и обезврежено более 1200 взрывчатых веществ времен Первой и Второй мировых войн, а также других оказавшихся в воде взрывчатых веществ.