Оборот товаров в Эстонии в августе вырос

В августе 2017 года экспорт товаров вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8%, а импорт – на 12%. На рост товарооборота повлияли увеличение экспорта и импорта как минеральной продукции, так и механических машин, сообщили в Департаменте статистики.

В августе 2017 года из Эстонии экспортировано товаров в стоимостном выражении на 1,1 миллиарда евро в текущих ценах, а импортировано в Эстонию – на 1,2 миллиарда евро. Дефицит товарооборота составил 115 миллионов евро (в августе 2016 года он составлял 70 миллионов евро).

Из товаров более всего экспортировалось электрооборудование (коммуникационное оборудование, трансформаторы, пульты управления, распределительные щиты), минеральная продукция (сланцевое топливное масло, моторное топливо, электроэнергия) и различные промышленные изделия (дома из древесины, мебель). Наибольший рост наблюдался в экспорте минеральной продукции (на 62 миллиона евро), механических машин (на 19 миллионов евро), а также металла и изделий из металла (на 17 миллионов евро). При этом вывоз электрооборудования продолжал сокращаться (на 47 миллионов евро).

Удельный вес товаров эстонского происхождения составил в августе 73% от общего экспорта. Вывоз эстонских товаров вырос в августе на 11%, в то же время реэкспорт увеличился на 2%. На рост экспорта товаров эстонского происхождения наибольшее влияние оказало увеличение вывоза минеральной продукции (сланцевое топливное масло), металла и изделий из металла (металлические отходы), а также древесины и изделий из древесины (древесные гранулы, пиломатериал из древесины хвойных пород).

Основными целевыми государствами экспорта товаров в августе были Финляндия (17% общего объема экспорта из Эстонии), Швеция (13%) и Латвия (10%). В Финляндию экспортировалось более всего электрооборудование, а также металл и изделия из металла, в Швецию – электрооборудование и различные промышленные изделия (дома из древесины, подушки, одеяла), в Латвию – минеральная продукция (электроэнергия), сельскохозяйственная продукция и продукты питания (сырое молоко). Более всего вырос экспорт в Нидерланды (примерно в 2,5 раза, или на 30 миллионов евро), Россию (на 18 миллионов евро) и Финляндию (на 17 миллионов евро). В Нидерланды увеличился экспорт сланцевого топливного масла, в Россию – ковшовых погрузчиков и экскаваторов и в Финляндию – тяжелого топливного масла и вальцованных листовых изделий. Наиболее всего сократился экспорт в Швецию.

Из товаров больше всего импортировалось в Эстонию электрооборудования (части коммуникационного оборудования, мобильные телефоны), сельскохозяйственной продукции и продуктов питания (вина, пищевые заготовки, крепкий алкоголь), механических машин (оборудование по обработке данных, ковшовые погрузчики и экскаваторы), минеральной продукции (тяжелые топливные масла, газовые масла), а также транспортных средств (легковые автомобили и их части). Более всего увеличился импорт минеральной продукции, механических машин и транспортных средств, в то время как ввоз электрооборудования уменьшился.

В августе 2017 года более всего импортировалось товаров из Финляндии (12% от общего импорта в Эстонию), Германии (11%), Швеции (10%) и Литвы (10%). Из Финляндии более всего импортировалось электрооборудования и металла и изделий из металла, из Германии – механических машин и транспортных средств, из Швеции – минеральной продукции и транспортных средств, а из Литвы – минеральной продукции, сельскохозяйственной продукции и продуктов питания. Наибольший рост импорта наблюдался из Швеции, Германии и Финляндии. Наиболее всего сократился импорт из Венгрии.

В августе 2017 года индекс объема экспорта внешней торговли по сравнению с тем же периодом прошлого года повысился на 4% и индекс объема импорта вырос на 10%.