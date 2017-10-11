Полиция ищет очевидцев ДТП в Нарве

Во вторник, 11 октября, на парковке у спортивного стадиона на ул. Харидузе в Нарве неизвестный автомобиль, водитель которого скрылся с места происшествие, совершил наезд на припаркованный автомобиль Volkswagen. Для выяснения обстоятельств происшествия полиция ищет очевидцев.