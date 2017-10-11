Полиция ищет очевидцев ДТП в Нарве ({{commentsTotal}})
Во вторник, 11 октября, на парковке у спортивного стадиона на ул. Харидузе в Нарве неизвестный автомобиль, водитель которого скрылся с места происшествие, совершил наезд на припаркованный автомобиль Volkswagen. Для выяснения обстоятельств происшествия полиция ищет очевидцев.
ДТП произошло в промежуток с 7:40 до 12:00, передает пресс-служба Идаской префектуры.
Для выяснения обстоятельств происшествия полиция просит людей, ставших свидетелями этого ДТП, позвонить в Нарвское отделение полиции по номеру 357 6031 или написать э-письмо по адресу ida.vihje@politsei.ee.
Редактор: Виктор Сольц