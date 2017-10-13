Литва закупит в Норвегии системы ПВО средней дальности NASAMS

Министерство обороны Литвы решило закупить норвежские системы противовоздушной обороны средней дальности NASAMS, потратив на их приобретение около 120 млн евро в течение трех лет.

Об этом в пятницу, 13 октября, сообщила пресс-служба литовского военного ведомства.

"Служба оборонных ресурсов министерства обороны одобрила это приобретение, договор будет подписан через две недели", - сообщили в пресс-службе.

Стоимость покупки не комментируется.

В опубликованном на этой неделе проекте госбюджета Литвы в ближайшие три года на приобретение и модернизацию систем ПВО средней дальности в целом предусмотрено 122 млн евро, которые будут потрачены приблизительно равными частями в 2018, 2019 и 2020 годах.

Ранее сообщалось, что литовская армия должна быть обеспечена этими системами к 2020 году.

Передвижной норвежский зенитный ракетный комплекс NASAMS предназначен для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями на малых и средних высотах. Разработан норвежской фирмой Kongsberg Defence & Aerospace совместно с американской Raytheon. Принят на вооружении Норвегии в 1994 году. Дальность поражения составляет 2,5-40 км, высота поражения - до 16 км.