У депутата Нарвского горсобрания Федора Овсянникова угнали автомобиль

В ночь на понедельник в Нарве был угнан автомобиль BMW X5. По информации rus.err.ee, машина принадлежала депутату Нарвского городского собрания Федору Овсянникову.

"В ночь на понедельник во дворе частного дома на улице Толли в Нарве был угнан автомобиль BMW X5. Ущерб составил 15 000 евро. По факту случившегося возбуждено уголовное дело", - сообщила корреспонденту портала rus.err.ee пресс-секретарь Идаской префектуры Кертту Кралль.

Сам Овсянников, проживающий в доме на улице Толли, сведения об угоне не подтвердил, но и не опроверг.

"Ноу комментс", - сказал он rus.err.ee.