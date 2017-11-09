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Нарвскую судью, раскритиковавшую разводившуюся с мусульманином женщину, отстранили от работы ({{commentsTotal}})

Ида-Вирумаа
Вируский уездный суд в Нарве.
Вируский уездный суд в Нарве. Автор: Сийм Лыви/ERR
Ида-Вирумаа

Дисциплинарная коллегия Государственного суда на этой неделе отстранила от должности судью из Нарвы Пилле Авер, которая во время судебного заседания подвергла жесткой критике женщину, пожелавшую развестись с мужем-мусульманином.

Об этом в четверг, 9 ноября, сообщил Postimees, отметив, что судья Вируского уездного суда Пилле Авер потеряла самообладание на заседании 21 июня этого года, где обсуждалось абсолютно обычное гражданское дело: женщина хотела расторгнуть свой брак. 

В числе прочего судья спросила на судебном заседании, находилась ли женщина в здравом уме, выходя замуж за мусульманина, или же брак был заключен только с целью получения денег.

"Почему вы разводитесь, и ожидает ли какого-нибудь другого мужичка новый брак? /.../ Вы не заслуживаете никакого уважения! /.../ Отдайте свой диплом! Вы позорите свою alma mater!" - сказала судья, согласно жалобе пожелавшей развестись женщины.

На основании жалобы женщины было инициировано внутреннее расследование. Дисциплинарная коллегия на этой неделе единогласно решила сместить Авер с должности - согласно Закону о судах, это самое строгое наказание за дисциплинарное преступление. 

Решение коллегии можно обжаловать в течение 30 дней.

Редактор: Сергей Михайлов

пилле аверинцидент в нарве


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