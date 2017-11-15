В рамках упрощенного судопроизводства в Эстонии можно будет осудить нарушителя по телефону

Рийгикогу принял ряд законодательных поправок, изменивших судопроизводство таким образом, чтобы снять нагрузку с судов, позволив им отклонять жалобы сутяг. Кроме этого, малоимущие могут быть освобождены от оплаты судебных издержек. Расширены возможности применения упрощенного судопроизводства - например, без проведения судебного заседания, а выслушав его участника по телефону.

Согласно новому регулированию, суд может частично или полностью освободить лицо от несения судебных издержек, в том числе от оплаты государственной пошлины, залога, счетов за перевод процессуальных документов, а также расходов на правовую помощь, которую оказывает назначенный адвокат.

От оплаты освободят, если судебные издержки превышают двукратный месячный доход лица, из которого вычтены жизненно необходимые расходы на содержание находящихся на иждивении лиц, на жилье и транспорт.

Для того, чтобы снизить чрезмерную нагрузку на суд, будет ограничено право на подачу жалоб. Речь идет о так называемых серийные жалобщики, подающих схожие по смыслу иски. Зачастую этим злоупотребляют заключенные.

Закон расширит возможности применения упрощенного производства. Например, можно будет выслушать участника производства по телефону, отступив от требований к оформлению документов, без судебного заседания.

Граница применения упрощенного производства увеличена с 200 до 1000 евро. В случае, если материально оцениваемые блага меньше, чем 1000 евро, можно применить упрощенное производство. Изменения призваны расширить возможности применения упрощенного производства в административном судебном производстве.

За принятие закона проголосовал 81 депутат.