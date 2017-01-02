Скончался британский певец Джордж Майкл

Джордж Майкл. Фото: Reuters/Scanpix

Музыкант скоропостижно скончался в своем доме в Великобритании в графстве Оксфордшир в воскресенье вечером в возрасте 53 лет. Причиной смерти стал сердечный приступ, заявил его менеджер.

Смерть артиста подтвердила и местная полиция. О ее причинах полиция ничего не сообщает. Известно только, что никаких подозрительных обстоятельств не обнаружено.

В 2011 году Джордж Майкл перенес тяжелую форму пневмонии. Сообщалось, что тогда он был на грани жизни и смерти, а из-за аппарата искусственной вентиляции легких он мог потерять голос. Однако позже в том же году музыкант объявил о полном выздоровлении, передает Би-Би-Си.

Настоящее имя Джорджа Майкла - Йоргос Кириакос Панайоту. Он родился в Лондоне 25 июня 1963 года. Его отец приехал в Британию с Кипра в 50-е годы и содержал небольшой греческий ресторан. Мать его - англичанка, танцовщица.

Свою музыкальную карьеру он начал в 1980-х годах в составе дуэта Wham!. Сейчас уместно будет вспомнить один из хитов группы - песню "Last Christmas".

После распада группы Wham! он начал сольную карьеру и выпустил шесть альбомов.

За свою карьеру Джордж Майкл получил множество музыкальных премий, в том числе три "Грэмми" и пять премий MTV. Его последний альбом Symphonica вышел в 2014 году.

В последние годы певец не раз становился героем скандальных историй из-за проблем с наркотиками и даже получил небольшой тюремный срок после того, как разбил свою машину, находясь под воздействием наркотических средств.