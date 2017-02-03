К "закону об Uber" поступило так много поправок, что его могут переписать с чистого листа

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Экономическая комиссия Рийгикогу вскоре возобновит работу над законопроектом о внесении поправок в Закон об общественном транспорте (т. н. "закон об Uber"), но к законопроекту представлено так много поправок, что в комиссии считают вероятным представление совершенно нового законопроекта.

"Каким в конце концов получится этот законопроект и будет ли он принят, зависит от обсуждений. Поступили диаметрально противоположные предложения", - сказал в пятницу председатель экономической комиссии Рийгикогу Айвар Кокк новостному порталу ERR.

Законопроект, призванный упорядочить конкуренцию на рынке таксоизвоза между традиционными такси и т. н. "услугами совместного использования транспортного средства" на базе мобильных приложений типа Uber и Taxify, был инициирован в феврале прошлого года и прошел первое чтение в Рийгикогу прошлой весной. К ноябрю в него внесли ряд изменений, но по-прежнему звучали обвинения в чрезмерном ущемлении интересов традиционных такси, поэтому принять его не удалось.

По словам Кокка, к настоящему времени от парламентских фракций поступило очень много поправок, и комиссия начнет ими заниматься через неделю. По его оценке, вполне возможен вариант полного переписывания законопроекта.

"Сейчас, когда я смотрю на эти поправки и мнения... мы не можем ведь ущемить интересы одной формы предпринимательской деятельности. С одной стороны таксоизвоз, с другой стороны — другая сторона, наверное, они сблизят позиции, и я считаю, что с большой вероятностью будет просто новый законопроект", - сказал председатель комиссии.

Ранее в СМИ сообщалось, что из последней версии законопроекта убрали лимит на годовой оборот в размере 16 000 евро, но ввели вместо него новые ограничения.