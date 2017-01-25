На следующей неделе в Эстонию прибудет президент Украины Петр Порошено

Петр Порошенко намерен сделать Украину членом ЕС. Фото: AFP/Scanpix

В предстоящий понедельник, 23 января, президент Украины Петр Порошено нанесет официальный визит в Эстонию.

Об этом в среду, 18 января, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства ЭР.

В ходе визита Порошенко встретится с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд, премьер-министром Юри Ратасом и спикером Рийгикогу Эйки Нестером.

На встречах будут обсуждаться отношения между Эстонией и Украиной, ситуация на востоке Украины, процесс реформ на Украине и ее интеграция с Европейским союзом, а также предстоящее председательство Эстонии в ЕС.

В должность президента Украины Петр Порошенко вступил в июне 2014 года.

Предшественник Петра Порошенко на посту президента Украины Виктор Янукович приезжал в Эстонию в октябре 2013 года. В 2006 году Таллинн посетил президент Украины Виктор Ющенко.